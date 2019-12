Coeur Mining voll auf Kurs

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das amerikanische Silberminenunternehmen Coeur Mining Inc. bleibt auf Erfolgskurs und so konnte im laufenden Handelsmonat ein weiteres Reaktionshoch bei 7,36 USD ausgebildet werden. Das mittelfristige Kurspotenzial bei rund 9,00 USD bleibt hierbei allerdings das Ziel der Ziele und so darf man gespannt beobachten, wie sich die Aktie oberhalb der nunmehrigen Unterstützung von 6,60 USD etablieren wird. Mehr dazu im nachfolgenden Fazit.Die bullische Einschätzung der vergangenen Analyse vom 30. Oktober traf ins Schwarze. Der Widerstand bei 6,60 USD wurde attackiert bzw. mittlerweile auch überwunden und so befindet sich die Aktie auf dem Weg zum mittelfristig getriggerten Kursziel bzw. Widerstandsbereich von 9,00 USD je Anteilsschein. Wichtig hierbei ist nunmehr die Verteidigung des früheren Widerstands bei 6,60 USD - nunmehr als Unterstützung aktiv. Oberhalb dessen bleibt die Lage durchgehen bullisch und Konsolidierungen erscheinen als Nachkaufchancen gegeben.Ein neues Verlaufshoch über dem Hoch von Anfang des Monats bei 7,36 USD, verspricht dabei den direkten Schub in Richtung 9,00 USD. Unterhalb dessen kann eine nochmalige Konsolidierung nicht ausgeschlossen werden. Bei 6,60 USD sind hierbei die Bullen erstmals gefragt, bevor darunter das Tief vom 27. November bei 6,09 USD interessant werden sollte. Denn speziell Kurse unterhalb dieses Niveaus wären als Zeichen der weiteren Kursschwäche zu interpretieren, sodass im weiteren Verlauf Rücksetzer bis 5,50 USD einkalkuliert werden sollten.Dort scheint die Aktie gut besichert und zunächst stoppen. Ob dies allerdings dann das Ende der Abwärtsbewegung war, müsste sich dann natürlich erst einmal zeigen. Denn weitere Verluste bis unter 5,50 USD wären hochgradig bärisch einzuschätzen.Im Anschluss der bisherigen Performance konsolidiert die Aktie etwas. Der bullische Grundton bleibt jedoch oberhalb von 6,60 USD gegeben, sodass bei Kursen über 7,36 USD die nächste Aufwärtsbewegung in Richtung 9,00 USD erfolgen sollte. Dort wäre mit neuerlichem Luftholen zu rechnen, um im Nachgang den zweistelligen Bereich anzuvisieren!Die Aktie strotzt vor Stärke und so bleibt eine Rally-Fortsetzung wahrscheinlich. Einzig ein Rückgang unter 6,60 USD mahnt zur Vorsicht, sodass im weiteren Verlauf auch das Tief vom 27. November bei 6,09 USD unterschritten werden könnte. Die Konsequenz dessen wäre eine weitere Verlustwelle bis mindestens 5,50 USD.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.