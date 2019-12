Willem Middelkoop: Explorationskrise ist perfekter Sturm für Investoren

Fehlende Finanzmittel für Exploration wird dazu führen, dass Produktionsdefizite die Rohstoffindustrie heimsuchen werden, das meint Willem Middelkoop, Gründer von Commodity Discovery Fund, laut Investing News . Die fehlenden Investitionen in Exploration seien eine "Krise" an sich."Wenn wir einen Blick auf Silber werfen, dann fällt auf, dass es sich seit der 1950er Jahren in einem Defizit befindet. Das ist eine sehr spezielle Situation und da wir all dieses oberirdische Angebot an Silber haben - all die alten Silbermünzen des letzten Jahrhunderts - verzeichnen wir keine physische Knappheit des Silbers, doch das ist unglaublich.""Es gibt eine Menge Belastung am physischen Palladiummarkt", so meint Middelkoop auch, "und aufgrund dieser Belastung ist der Palladiumpreis von 450 Dollar je Unze vor drei Jahren auf fast 1.800 Dollar heute gesprungen. Das ist ein klares Beispiel dafür, was in unserer Branche passieren kann und passieren wird."Das Ergebnis, so erklärt er, sei ein "perfekter Sturm für Investoren."© Redaktion GoldSeiten.de