"Zölle sind noch auf dem Tisch"; Fed-Treffen im Fokus

Der sichere Hafen Gold erhielt über Nacht etwas Unterstützung, nachdem der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Larry Kudlow, erklärte, dass Donald Trump bis Sonntag wahrscheinlich neue Zölle gegen China erheben wird, berichtet Investing.com "In Wirklichkeit sind diese Zölle noch immer auf dem Tisch, die Zölle zum 15. Dezember, und der Präsident hat angedeutet, dass diese Zölle Anwendung finden würden, sollten die verbleibenden Verhandlungen sich nicht so entwickeln, wie er es möchte," meinte Kudlow während einer Wall-Street-Journal-Konferenz."Es gibt diesbezüglich noch keine definitive Entscheidung", meinte er zudem. Außerdem stünde aktuell das Treffen der Federal Reserve im Vordergrund. Obgleich nicht erwartet wird, dass die Zentralbank die Zinsen verändert, so seien Investoren auf deren Prognose für die Wirtschaft gespannt.