RBC Wealth Management: "Wenig Grund" zum Verkauf für langfristige Goldhalter

Laut George Gero von RBC Wealth Management bleibt der Goldpreis in der Handelsspanne zwischen 1.450 Dollar und 1.500 Dollar je Unze, berichtet Kitco News "Gespräche zu den Handelszöllen stehen für die USA und China an, eine Zustimmung zu Mexiko und Kanada wird erwartet, auch das kommende zweitägige FED-Treffen hält Gold in Grenzen und während Käufer auf mehr Schlagzeilen und Nachrichtenmeldungen warten, gibt es wenig Grund, dass langfristige Goldhalter jetzt verkaufen", schreibt Gero. "In Handelsspanne zwischen 1.450 Dollar bis 1.500 Dollar, doch sieht stabil aus und wird bald steigen."Gero hob auch das gute Open Interest für Goldfutures hervor, das bei 694.026 Kontrakten liegt. Die Schmuckverkäufe für die Festtage beobachte er ebenfalls.© Redaktion GoldSeiten.de