Heute Abend FED Entscheidung

Seit gestern tagt die US-Notenbank FED und heute Abend um 20:00 Uhr unserer Zeit wird die FED ihre Entscheidungen veröffentlichen. Der Markt geht davon aus, dass die FED die Leitzinsen unverändert im Bereich von 1,50 - 1,75% belässt:Satte 97,80% rechnen mit unveränderten Leitzinsen für die heutige Sitzung. Mutige 2,20% wetten auf einen Zinsschritt nach oben, was höchstwahrscheinlich verlorenes Geld bedeutet.Die Erwartungshaltung ist eindeutig. Die FED könnte die Marktteilnehmer komplett überraschen, würde sie heute die Zinsen um 0,25% senken.Wie üblich zu diesen Terminen, ist ab heute Abend mit einer erhöhten Volatilität beim Gold zu rechnen. Seit drei Tagen sinkt die Vola im Gold deutlich. Die Tagesschwankungen sind nur noch minimal:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport