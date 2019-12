Indiens Goldanleiheprogramm gewinnt nur wenige Investoren

Das indische Goldanleiheprogramm (Sovereign Gold Bond; SGB), das 2015 eingeführt wurde, konnte kaum Investoren gewinnen, berichtet das Nachrichtenportal Scrap Monster . Demnach konnten die Goldanleihen in den vier Jahren seit ihrer Einführung lediglich 28,6 Tonnen in Investments generieren.Das SGB-Programm wurde eingeführt, um Gold in finanzielle Ersparnisse umzuwandeln und dadurch die Nachfrage nach physischem Gold zu reduzieren, so der Artikel weiter. Allerdings machen die Bestände dieser Gold-Anleihen nicht einmal 1% der gesamten Goldnachfrage des Landes aus. Indiens jährliche Goldnachfrage beläuft sich Schätzungen zufolge auf ca. 750 Tonnen, so Scrap Monster.© Redaktion GoldSeiten.de