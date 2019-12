Ausübung der Aurania Warrants aus 2017 und 2018 mit Laufzeit Dezember 2019

Toronto, 11. Dezember 2019 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder die "Gesellschaft") möchte die Optionsscheininhaber daran erinnern, dass es zwei Optionssätze zum Preis von 3,00 C$ pro Optionsschein bis zum 29. Dezember 2019 gibt.- Optionsscheine, die im Rahmen der Privatplatzierung 2017 von Aurania ausgegeben wurden, wurden vom ursprünglichen Verfallsdatum vom 19. Oktober 2018 (nachträglich geändert am 19. Oktober 2019) bis zum 29. Dezember 2019 verlängert; und- Die im Juni 2018 im Rahmen der Privatplatzierung 2018 von Aurania ausgegebenen Optionsscheine (Tranche eins) laufen ebenfalls bis zum 29. Dezember 2019.Jeder ganze Optionsschein hat einen Preis von 3,00 C$ pro Optionsschein und kann in eine Aktie von Aurania Resources ausgeübt werden.Inhaber von Optionsscheinen aus der Privatplatzierung 2017 in Aurania sollten das Ausübungsformular innerhalb des zu diesem Zeitpunkt von der Capital Transfer Agency erhaltenen physischen Optionsscheins ausfüllen und das ausgefüllte Formular zusammen mit der Zahlung spätestens am Montag, den 30. Dezember 2019, 17:00 Uhr Eastern Standard Time an das Büro in Toronto zurücksenden. Optionsberechtigte, die ihr ursprüngliches Optionsschein nicht finden können, können das auf der Website von Aurania verfügbare einseitige Zeichnungsformular ausfüllen, um Optionsscheine auszuüben, müssen aber ihre Nummer des Optionsscheins angeben. Wenn Sie sich dieser Nummer nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an den Garantiegeber, die Kapitaltransferagentur:Capital Transfer Agency Inc.390 Bay Street, Suite 920Toronto, Ontario M5H 2Y2 KanadaTel: 1-416-350-5007E-Mail: info@capitaltransferagency.comOptionsberechtigte aus der Privatplatzierung 2018 in Aurania erhielten kein physisches Optionsscheinzertifikat, sondern eine DRS-Optionserklärung. Diese Inhaber sollten das einseitige Abonnementformular (klicken Sie hier, um das Formular auf der Website von Aurania aufzurufen) ausfüllen, die Optionsscheinnummer auf ihrer DRS-Erklärung angeben und diese zusammen mit der Zahlung spätestens am Montag, den 30. Dezember 2019, 17:00 Uhr Eastern Standard Time an das Büro von Aurania zurücksenden.Die Zahlung für beide Optionsscheine kann direkt an Aurania Resources per Bankscheck oder Banküberweisung erfolgen. Die Anweisungen für die Überweisung an Aurania finden Sie auf unserer Website, klicken Sie hier.Nach Erhalt der ausgefüllten Formulare und der Zahlung werden die entsprechenden Aktien ausgegeben.Bei möglichen Verzögerungen um die Weihnachtszeit raten wir Ihnen dringend, Ihr ausgefülltes Optionsausübungsformular zusammen mit Ihrer Zahlung so schnell wie möglich direkt an Aurania Resources zu senden, falls Sie Ihre Option ausüben möchten.Wenn Sie beabsichtigen, Optionsscheine nach dem 23. Dezember 2019 auszuüben, senden Sie bitte Ihre ausgefüllten Formulare und Zahlungen direkt an Peterson McVicar LLP oder wenden Sie sich an die Optionsscheinagentur Capital Transfer Agency (Details oben).Peterson McVicar LLP18 King Street E., Suite 902Toronto, ON M5C 1C4Tel: 1-416-777-6772; E-Mail: dhp@petelaw.comAurania ist ein junges Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken befasst, mit Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer. Das Flaggschiff, The Lost Cities - Cutucu Project, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.Informationen über Aurania und technische Berichte sind unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd- verfügbar.Toronto Street 36, Suite 1050Toronto, ON M5C 2C5Tel: 1-416-367-3200 x 2007E-Mail: carolyn.muir@aurania.comwww.aurania.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:Carolyn Muir, Manager - Investor ServicesAurania Resources Ltd.(416) 367-3200carolyn.muir@aurania.comDr. Richard Spencer, PräsidentAurania Resources Ltd.(416) 367-3200richard.spencer@aurania.comWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.