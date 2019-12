Fed lässt Zinsen unverändert; Geldpolitik sei "angemessen"

Die Federal Reserve ließ die Zinsen unverändert bei einer Spanne von 1,5% bis 1,75%, so wurde während des Fed-Treffens im Dezember entschieden. Somit endet die Serie dreier, aufeinanderfolgender Zinssenkungen zwischen Juli und Oktober, wie Investing.com berichtet.Die Zentralbank deutete ebenfalls an, dass der aktuelle Pfad der Geldpolitik "angemessen" sei, um das Wirtschaftswachstum zu unterstützen und wahrscheinlich über das nächste Jahr hinweg beibehalten werden wird. Angesichts der Neuigkeiten sank der US-Dollarindex etwas, der sich üblicherweise gegensätzlich zum gelben Edelmetall entwickelt.Nun liegt der Fokus der Trader darauf, wie die Trump-Regierung am Sonntag vorgehen wird, an dem die Deadline für die Erhebung weiterer Zölle im Wert von 156 Milliarden Dollar auf chinesische Waren ausläuft."Sollten die Zölle bis Freitag nicht vom Tisch sein, könnte die Risikoaversion vor dem Wochenende zunehmen", erklärte Fawad Razaqzada, ein Analyst von Forex.com. Das könnte Gold zum Vorteil gereichen.© Redaktion GoldSeiten.de