Lawrence Roulston: Smart Money positioniert sich für Aufschwung

Das Smart Money innerhalb der Rohstoffbranche würde sich derzeit für den nächsten großen Aufschwung positionieren, so meint Lawrence Roulston von WestBay Capital laut Investing News . "Das Smart Money steigt wieder ein und positioniert sich und sobald das Smart Money da ist, wird die breitere Investorbasis beginnen, in den Markt einzusteigen. Das gute Geld wird von denjenigen gemacht, die früh einsteigen", erklärte er.Seiner Meinung nach sollte man die Veteranen der Branche im Blick behalten. Und obwohl Gold der Interessens-"Schwerpunkt" für Investoren sei, so erhält grundsätzlich jeder Rohstoff Aufmerksamkeit."Die Leute, die den Markt verstehen, betrachten all diese Rohstoffe aus einer grundlegenden Perspektive - die Preise sind stark genug, dass Bergbauunternehmen, die operieren, Geld machen... und die Projekte sehen zu den aktuellen Metallpreise sehr attraktiv aus."Roulston kommentierte zudem, dass die Bergbaubranche noch weitere der kürzlichen Übernahmen und Fusionen vertragen könnte; mehr als jeder anderer Sektor.© Redaktion GoldSeiten.de