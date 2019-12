Prospect Resources Ltd. unterzeichnet Absichtserklärung mit Uranium One Group

Das afrikanische Lithium-Unternehmen Prospect Resources Ltd. (ASX: PSC) ("Prospect" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass Prospect mit Uranium One Group JSC ("Uranium One") eine Absichtserklärung unterzeichnet hat.Der Zweck der Absichtserklärung ist, Uranium One eine 90-tägige Exklusivitätsfrist zu gewähren (vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen):- zur Durchführung einer Due Diligence (Prüfung mit gebührender Sorgfalt) am Unternehmen und seiner Lithiummine Arcadia; und vorbehaltlich einer zufriedenstellenden Due Diligence:- Aushandlung von Konditionen für eine Kapitalbeteiligung an Prospect oder ihren Tochtergesellschaften; und- Aushandlung der Abnahmebedingungen für mindestens 51 % der zukünftigen Lithiumproduktion des Unternehmens.Die Gespräche mit Uranium One sind noch nicht abgeschlossen und dauern an. Es gibt keine Garantie, dass die Absichtserklärung oder die Gespräche mit Uranium One zu einer förmlichen verbindlichen Vereinbarung oder einem Vorschlag führen oder dass der Zeitpunkt oder die Bedingungen für eine etwaige Transaktion festgelegt werden.Uranium One ist ein globales Energieunternehmen und einer der weltweit größten Uranproduzenten mit einem vielfältigen Portfolio an Vermögenswerten, darunter in Kasachstan, den USA und Tansania. Uranium One ist ein Unternehmen von ROSATOM, der staatlichen russischen Gesellschaft für Kernenergie.(ASX: PSC) Prospect Resources Ltd. (ASX: PSC, FSE: 5E8) ist ein an der ASX notiertes Lithiumunternehmen mit Sitz in Perth, das in Simbabwe tätig ist. Das Vorzeigeprojekt von Prospect ist das Lithiumprojekt Arcadia am Stadtrand von Harare in Simbabwe. Das Lithiumprojekt Arcadia repräsentiert eine weltweit bedeutende Lithiumressource in Festgestein und wird von Prospects erfahrenem Team rasch entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf der kurzfristigen Produktion von Petalit- und Spodumenkonzentraten liegt.- Afrikas führendes Batteriemineralunternehmen- Gut positionierte Lithiumressource sowohl in Bezug auf die Größe als auch auf den Gehalt- DFS zeigte starke Projektwirtschaftlichkeit- Weg zu Finanzierung, Entwicklung und Produktion- Abnahmevereinbarung vorhanden und positioniert, um von der Marktnachfrage zu profitierenLithium ist ein weiches silberweißes Metall, das hochreaktiv ist und in der Natur in seiner elementaren Form nicht vorkommt. In der Natur kommt es als Verbindung in Festgesteinslagerstätten (wie Arcadia) und Salzsolen vor. Lithium und seine chemischen Verbindungen haben ein breites Spektrum industrieller Anwendungen, was zu zahlreichen chemischen und technischen Verwendungen führt. Lithium besitzt das höchste elektrochemische Potenzial aller Metalle, eine Schlüsseleigenschaft für seine Rolle in Lithium-Ionen-Batterien.Nicholas Rathjen, General Manager & Corporate Affairsnrathjen@prospectresources.com.auIm deutschsprachigen Raum:AXINO GmbHFleischmannstraße, 73728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11Fax +49-711-82 09 72 15office@axino.dewww.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.