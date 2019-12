Bank of America "lauwarm" gegenüber Goldpreis 2020

Ein goldenes Jahr für das US-Wirtschaftswachstum und Inflation wird ein eher lauwarmes Interesse an Gold schaffen, so meint die Bank of America Merrill Lynch (BoAML) laut Kitco News . In ihrer Prognose blieb die Bank neutral gegenüber Gold und Silber.Durchschnittlich würde man 2020 einen Goldpreis bei 1.494 Dollar und einen Silberpreis bei 17,54 Dollar je Unze erwarten. In einem Interview erklärte Michael Widmer, Edelmetallstratege bei der BoAML, dass es schwer sei, gegenüber Gold im nächsten Jahr erwartungsvoll zu sein, da es scheint, als hätte die taubenhafte Politik der Federal Reserve nun ihren Lauf genommen."Gold fehlt ein Katalysator, der den Preis 2020 nach oben treiben wird," meinte Widmer. "Es geht alles um die Zinsen. Ich denke, dass wir erneuerte Taubenhaftigkeit der Zentralbanken brauchen, damit Gold marginal nach oben befördert werden kann."Obgleich Widmer agnostisch gegenüber Gold 2020 ist, so ist er etwas positiver gegenüber Silber eingestellt. Er meinte zudem, dass der Silbermarkt im nächsten Jahr höhere Preise verzeichnen könnte, wenn die industrielle Nachfrage als Teil einer weltweiten Reflationsverlagerung zunimmt."Grundsätzlich sieht Silber deutlich besser aus als Gold", erklärte er.© Redaktion GoldSeiten.de