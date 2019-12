Paul Schatz: Goldpreis bei 2.500, 3.000 Dollar je Unze

Wie es kürzlich auch von Goldman Sachs hieß, würden Reiche physisches Gold in Form von Bullion, Münzen und Barren aufstocken, so berichtet Yahoo Finance . Deshalb meinen nun auch Investoren, die bullisch gegenüber dem gelben Edelmetall sind, dass Golds Zeit gekommen sei."Ich denke, dass der Goldpreis auf 2.500, 3.000 Dollar je Unze in den 2020er Jahren steigen wird, da das Klima - das Umfeld größtenteils unterstützend für Gold ist", erklärte Paul Schatz, Präsident von Heritage Capital.Goldman Sachs erwartete erst kürzlich, dass Gold 2020 etwa 1.600 Dollar je Unze erreichen wird. Schatz glaubt, dass diese Prognose zu niedrig ist. "Ich denke, dass Goldman da weit daneben liegt," meinte er. "1.600 Dollar werden nur eine Fußnote sein."Laut Schatz sollte ein Investor 5% bis 10% in Edelmetalle besitzen. "Leute, die dem Markt nicht vertrauen, den Papieren nicht vertrauen, werden Goldmünzen kaufen wollen. Alles, mit dem sie in Ordnung sind", erklärte er. "Wenn Sie ein gehebeltes Spiel wollen, dann investieren Sie in Gold-ETFs", fügte Schatz hinzu und unterstrich dies als praktische Art und Weise und Alternative, Gold zu besitzen.© Redaktion GoldSeiten.de