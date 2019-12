Die Türkei möchte Gold - ohne viele Fragen

Die Türkei ist gerade dabei, letzte Hand an einen Plan zu legen, der die Regelungen über den Import von Gold zu einem der weltweit größten Goldverbraucher lockern soll, so berichtet Yahoo Finance mit Berufung auf Bloomberg.Das Finanzministerium des Landes sei gerade dabei, Veränderungen zu verfassen, die die Zertifizierung und Standardisierung von unregistriertem oder Altgold erlauben würden, das die Leute bei Betreten der Türkei besitzen. Man würde mit der Borsa Instanbul zusammenarbeiten, um auch eine Registrierung von Gold einzuführen, das ohne Zertifizierung der London Bullion Market Association erworben wurde.Der Plan des türkischen Finanzministeriums wird es der Türkei erlauben, die Regelkonformität seiner Gesetzgebung bezüglich Gold zu verbessern sowie diese mit internationalen Standards in Einklang zu bringen.© Redaktion GoldSeiten.de