Resolute Mining Ltd.: Ein richtig "dicker Fisch"

Resolute heute mit wirklich starken Explorationsergebnissen aus Mail: Link Resolute Mining hat heute eine ganze Reihe an Bohrergebnissen von Satellit-Projekten rund um die große Syama Verarbeitungsanlage veröffentlicht.Zunächst schon fast sensationelle Ergebnisse vom Tabakoroni Gebiet, auf dem bereits kräftig abgebaut wird:Ein richtig "dicker Fisch" waren die 12 Meter mit 93,6 g/t Gold. Durchschnittlich 3 Unzen Gold über satte 12 Meter ab einer Tiefe von 133 Metern ist eine Ansage.Doch auch die anderen Treffer (markiert) können sich sehen lassen und das Gebiet scheint nicht nur Übertagepotential zu haben, sondern auch Untertagepotential.Resolute wird im kommenden Jahr daher eine neue Studie für eine Untertagemine auf Tabakoroni erstellen!Ein weiteres Teilgebiet, das man zuletzt 2017 nur sachte angebohrt hat, lieferte ebenfalls sehr starke Resultate. Das so genannte CASHEW NE Projekt, welches nur 5 Kilometer von der Anlage entfernt liegt und an die vorhandenen Straßen angebunden ist, konnte ebenfalls überzeugen:Reichhaltige Treffer mit Gehalten von 3,5 bis 23,8 g/t Gold über solide Strecken und allesamt starten ab einer geringen Tiefe von 8 bis 65 Meter.Ein weiteres Gebiet namens PAYSANS (4 km von der Anlage) ebenfalls mit starken Treffern:Die Ergebnisse sehen alle sehr gut aus und es sieht so aus, als ob auf dem Gesamtgebiet, welches rund 80 Kilometer vom Grünsteingürtel abdeckt, noch viel mehr zu entdecken ist. Für mich ein überzeugendes Update und wie nun mehrfach berichtet, könnte Resolute Mining in 2020 einer der Outperformer im Markt werden.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.