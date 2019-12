Stand der russischen Gold- & Devisenreserven KW 29

Gestern veröffentlichte die russische Zentralbank die aktuellsten Zahlen zum Stand der Währungsreserven des Landes in US-Dollar per 6. Dezember 2019. Laut den Daten stiegen die Gold- und Devisenreserven in der 49. Kalenderwoche.Die russischen Reserven betrugen in der letzten Woche 546,6 Milliarden US-Dollar, was eine Zunahme von 4,4 Milliarden US-Dollar verglichen mit den 542,2 Milliarden US-Dollar in der 48. Kalenderwoche bedeutet.Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de