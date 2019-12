Goldpreis sinkt bei Nachrichten zum Handelsabkommen

Der Goldpreis sank am Freitag in Asien leicht, nachdem berichtet wurde, dass eine grundsätzliche Einigung über ein Phase-1-Handelsabkommen zwischen den USA und China erzielt wurde, so Investing.com . Der Wortlaut des Abkommens werde noch ausgearbeitet, so die Berichte, doch die USA sagten zu, keine weiteren Importzölle auf chinesische Waren, wie ursprünglich für dieses Wochenende geplant, zu verhängen.Seit Anfang der Woche lag die Aufmerksamkeit der Märkte auf dem Handelskrieg und wie die Trump-Regierung am kommenden Sonntag, die Frist für die Auferlegung von Zöllen auf chinesische Waren im Wert von weiteren 156 Milliarden US-Dollar vorgehen werde.Der Goldpreis war vor den Handelsnachrichten inmitten pessimistischer US-Wirtschaftsdaten höher. Er verlor an Fahrt, nachdem die Nachricht zum Handelsabkommen bekannt wurde.© Redaktion GoldSeiten.de