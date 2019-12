DRD Gold sieht gar nicht schlecht aus

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das südafrikanische Minenunternehmen DRD Gold Ltd. konnte eine direkte Rally-Fortsetzung im Oktober nicht vollziehen. Statt einen möglichen Ausbruch über die Marke von 5,00 USD zu manifestieren, verloren die Anteilsscheine vielmehr an Wert und sackten sogar temporär unter die Unterstützung von 4,00 USD zurück. Glücklicherweise nur temporär, sodass es sich gegenwärtig nur um eine ausgedehnte Konsolidierung handelt. Mehr dazu im Fazit.Die Schwäche des Vormonats wird gegenwärtig relativiert und dementsprechend stemmen sich die Bullen gegen den vorangegangenen Ausverkauf. Mit gegenwärtig +11,49 % Zugewinn im Dezember, arbeiten die Bullen an einem sauberen Boden. Ein Tagessschluss über 4,75 USD könnte dabei stimulierend wirken, sodass im weiteren Verlauf Kurssteigerungen bis zum Widerstand bei 5,00 USD anzunehmen sind. Oberhalb dieser runden Marke erlaubt sich ein weiterer Performanceschub bis in den Widerstandsbereich von 5,40 bis 6,00 USD.Oberhalb von 6,00 USD wäre schließlich der mittelfristige Weg bis zum Kursbereich von 8,00 USD geebnet. Dazu sollten allerdings neuerliche Verluste unter das Level von 4,00 USD vermieden werden. Denn in diesem Fall wären gestaffelte Folgeverluste bis 3,40 USD und tiefer bis in den Bereich rund um 3,00 USD zu erwarten. Dort hat sich während der Sommermonate eine Unterstützung gebildet, welche gegenwärtig als stabil einzuschätzen ist.Eine Aufgabe dieser wäre dementsprechend negativ und dürfte weitere Abgaben bis mindestens 2,40 USD bzw. bis zum Bereich von 1,80 USD initiieren. Die komplette Erholung seit dem Sommertief wäre demnach relativiert und die Ausgangslage dann wieder deutlich bärischer.Die aktuelle Konsolidierung dehnte sich glücklicherweise nicht zur größeren Korrektur aus, sodass bei einem Anstieg über 4,75 USD durchaus weiteres Potenzial generiert werden dürfte. Neben der Marke von 5,00 USD wäre im weiteren Verlauf dann die Widerstandszone von 5,40 bis 6,00 USD zu definieren.Sollten die Bären hingegen nochmals Druck ausüben und die Aktie erneut unter das Level von 4,00 USD zurückführen, wäre das Risiko einer weiteren Abwärtsbewegung gegeben. Rücksetzer bis 3,40 USD sollten hierbei nur der Anfang sein, bevor darunter der entscheidende Unterstützungsbereich bei 3,00 USD anvisiert werden dürfte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.