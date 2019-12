Goldpreis seit vier Wochen in Seitwärtsbewegung gefangen

Goldpreis korrigiert m langfristigen Aufwärtstrend

Der abgebildete Monatschart (mit logarithmischer Skalierung) zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit Anfang 2011 bei einem letzten Kurs von 1.481,2 $. Jeder Kursstab stellt die Kursbewegung für einen Monat dar.Der Goldpreis bewegt sich in den letzten vier Wochen seitwärts ohne jedoch weitere Schwäche zu zeigen.Ausgehend vom Tief des Jahres 2015 bei 1.045,4 blicken wir auf einen intakten Aufwärtstrend, der am Jahreshoch 2019 bei 1.566,2 $ ein Bewegungshoch erreichte und bereits seit drei Monaten eine Korrektur im langfristigen Aufwärtstrend durchläuft. Dabei wurde im November ein Korrekturtief bei 1.446,2 $ erreichtRelevante Widerstände sind die psychologisch wichtige 1500 $ Marke, das Tief des Jahres 2011 bei 1.523,9 $, sowie die im Chart eingezeichnete diagonale Widerstandslinie des langfristigen Trendkanals.Aus Sicht des Monatcharts liegt ausgehend vom Vorjahrestief bei 1.167,1 $ ein definierter Aufwärtstrend vor. Die Wahrscheinlichkeit für längerfristig weiter steigende Kurse am Goldmarkt beträgt somit etwa 60%.Mit der negativen Entwicklung im November hat sich das Chartbild jedoch deutlich verschlechtert. Möglicherweise besteht weiteres Korrekturpotential, welches zunächst bis zum Augusttief bei 1412,1 $ führen könnte. Auch ein Kursrückgang bis unter die 1.400 $ Marke kann nicht mehr ausgeschlossen werden. Die nächste charttechnische Unterstützung sehen wir bei 1.392,6 $ (Hoch des Jahres 2014) und bei 1.377,5 $ (Hoch des Jahres 2016).Der Aufwärtstrend würde erst dann wieder bestätigt werden, wenn das Oktoberhoch bei 1.525,8 $ überschritten wird. In diesem Fall könnte sich weiteres Aufwärtspotential bis zum 61,8% Fibonacci-Korrekturniveau bei 1.588,2 $ ergeben.© Karsten Kagels