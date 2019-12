Kitco-Umfrage - Wall Street gemischt gegenüber Gold; Main Street bullisch

Die Wall Street ist gemischter Gefühle, wenn es um die Goldpreisentwicklungen in dieser Woche geht, nachdem ein angebliches Handelsabkommen zwischen USA und China angekündigt wurde, so berichtet Kitco News im Rahmen seiner wöchentlichen Umfrage zur Goldpreisprognose. Die Main Street ist derweil bullisch gegenüber dem gelben Edelmetall.Insgesamt gaben 16 Marktexperten ihre Meinung ab. Davon waren jeweils sechs Analysten (38%) der Ansicht, dass es zu einer Preiszunahme und einer Preisabnahme kommen wird. Weitere vier (25%) Befragte erwarteten einen neutralen Markt.Währenddessen wurden auch 704 Kleinanleger befragt. Von diesen waren 456 (65%) der Meinung, dass Gold in dieser Woche steigen wird. Weitere 144 (20%) erwarteten einen niedrigeren Preis, während 104 (15%) Seitwärtsentwicklungen prognostizieren.© Redaktion GoldSeiten.de