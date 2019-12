Phase-I-Deal beschlossen; Trader bleiben vorsichtig

Der Preis für den sicheren Hafen Gold blieb am Montag nahezu unverändert, während die Trader vorsichtig blieben, was den beschränkten Deal zwischen USA und China in der letzten Woche angeht, so berichtet Investing.com Am Freitag wurde ein "Phase-I"-Handelsabkommen angekündigt. Gemäß des Deals hätten die USA einige Zölle auf chinesische Waren ausgesetzt, die am letzten Sonntag erhoben worden wären. Im Gegenzug werden sich die US-Exporte nach China über die nächsten zwei Jahre nahezu verdoppeln, so US-Handelsrepräsentant Robert Lighthizer.Es gäbe kein festes Datum für eine zweite Gesprächsphase, meinte er. Seine Kommentare standen im Gegensatz zu US-Präsident Donald Trump, der meinte, dass die zweite Phase der Verhandlungen "sofort" stattfinden würde, "anstatt nach der Wahl 2020."© Redaktion GoldSeiten.de