Indien: Goldschmucknachfrage steigt

Der Rückgang des Goldpreises hat die Goldschmucknachfrage in Indien wieder angekurbelt, berichtet das Nachrichtenportal Scrap Monster . In den letzten Tage sei die Goldschmucknachfrage im Land um fast 20% gestiegen.Als Auslöser für den Anstieg der Nachfrage werden der in letzter Zeit niedrigere inländische Goldpreis sowie die Angst vor der Erhöhung der Waren- und Dienstleistungssteuer auf Gold angegeben.Der Goldpreis in Indien befinde sich in einem Abwärtstrend, so Scrap Monster weiter. Seit der Preisspitze Anfang September ist er bereits um 3,6% auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Monaten gesunken. Dieser Goldpreisrückgang habe die Goldschmucknachfrage in Indien wiederbelebt.Außerdem wird in Handelskreisen eine Erhöhung der Waren- und Dienstleistungssteuer auf Gold von derzeit 3% auf 5% erwartet. Nach den aktuellsten Daten des World Gold Council ist die gesamte Goldschmucknachfrage Indiens in den ersten neun Monaten dieses Jahres um 5,3% auf 395,65 Tonnen gesunken.© Redaktion GoldSeiten.de