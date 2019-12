Gundlach: Der US-Dollar wird letztlich einbrechen

Blankes Kaufen von in Dollar ausgezeichneten Schulden durch Ausländer würde den US-Dollar unterstützen, so Jeffrey Gundlach, CEO von Doubleline Capital, laut Forexlive . Er argumentiert, dass nach Renditen dürstende Investoren in Japan und Europa US-Anleihen kaufen würden, da diese einige der wenigen Assets sind, von denen man positive Renditen bekommen kann.Üblicherweise würde man sich gegen das Währungsrisiko absichern, doch Gundlach meint, dass es unmöglich sei, sich gegen dieses Risiko abzusichern, da dies wieder zu negativen Renditen führen würde. Somit investieren die Investoren in diesem Fall ohne Hedge.Dies sei seiner Meinung nach die einzige Tatsache, die Dollarschwäche durch die Zinssenkung der Fed verhindert habe. Doch wenn/falls der US-Dollar an Stärke verliert, dann würden die Investoren schnell aussteigen und der Dollar daraufhin einbrechen.Dies sei nicht unmittelbar, so Gundlach, doch wird letztlich stattfinden.© Redaktion GoldSeiten.de