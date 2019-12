Seltene Halbdollarmünze für 504.000 Dollar versteigert

Eine extrem seltene Halbdollarmünze aus dem Jahr 1838 wurde bei einer Auktion für 504.000 Dollar versteigert, so berichtet Fox News . Die Auktion fand am Freitag bei der Whitman Baltimore Winter Expo statt.Diese Halbdollarmünze ist eine von neun, deren Existenz bekannt ist. Es wurden nicht mehr als 20 Münzen der Erstausgabe dieser Halbdollar durch die New Orleans Mint ausgegeben, so das Auktionshaus Stack's Bowers Galleries."Diese spezielle Prägestätte wurde etabliert, um damals Münzen verschiedener Nennwerte zu produzieren. Doch ihr Hauptfokus lag auf dem 50-Cent-Stück, was verwendet wurde, um den Fluss uneinheitlicher lateinamerikanischer Silbermünzen zu einer angemessenen Quantität neuer US-Münzen umzuwandeln, die für Banken und Handel verwendet werden konnten", so Stack's Bowers Galleries.© Redaktion GoldSeiten.de