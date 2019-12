Sterling statt Fiat-Pfund - Repokrise - Silberanalyse

Das britische Pfund Sterling sprang nach den Wahlen auf 1,35 $ an

Während das Pfund von 1,71 $ auf 1,21 $ fiel, stieg der Goldpreis in Pfund um 84% an

Nach dem vernichtenden Sieg der Konservativen über die Sozialisten in England, ist der Brexit der Angelsachsen nur noch reine Formsache. Die Annäherung an die USA mit der Ablehnung der Selbstaufgabe und Auflösung in einer zunehmend zentralistisch und totalitär geprägten EU, wird der Wirtschaft auf der Insel im Vergleich zur EU einen deutlichen Schub verleihen und somit Arbeitsplätze und Wohlstand sichern. Die politische EU hat kürzlich erst den absurden "Klimanotstand" ausgerufen, um mit Notstandsgesetzen weitergehenden Zugriff auf das Vermögen der Steuerzahler und Sparer zu erhalten.Die Kelten im Norden kämpfen hingegen für eine Unabhängigkeit Schottlands, um dann womöglich den Weg zurück in die EU zu gehen. Wir hoffen, dass auch diese Sezession gelingen wird, wobei es abzuwarten bleibt, ob Schottland der dann womöglich bereits tief in der ökonomischen und politischen Krise steckenden EU wirklich wieder beitreten will und wird.Sezession, Zerstückelung und Dezentralisierung sind entgegen der veröffentlichten Meinung gut, denn Freiheit und Wohlstand werden mit dem Wettbewerb von Klein- und Kleinststaaten zurückkehren und dadurch die Zukunft Europas sichern. Das britische Pfund sprang nach dem Erdrutschsieg in der letzten Woche auf 1,35 $, was die deutsche Presse zwar nicht erwartet hatte, wir hingegen sehr wohl auf der Agenda hatten. Uns gelang es in den letzten Monaten unseren Premium-Abonnenten sogar exakt zum Tief bei 1,21 $ ein Kaufsignal für das Pfund zu geben, was wir unserer ganzheitlichen Analysemethode zu verdanken haben.Wer daher erst jetzt bei 1,35 $ für das Pfund auf den längst abgefahrenen Zug aufspringen will, der sollte sich bewusst sein, dass sich diese Rallye bereits ihrem Ende zuneigt und man womöglich in die Distributionsphase hinein kauft. Im besten Falle gelingt dem Pfund noch ein finaler Anstieg bis auf ca. 1,40 $, doch spätestens dort, dürfte die Rallye des Pfundes, zumindest vorerst, ihr vorläufiges Ende finden. Langfristig sehen wir das Pfund zum Euro nach einem erfolgten Brexit in den kommenden Jahren tendenziell langsam ansteigen.Aufgrund der starken Rallye des Pfunds in der ohnehin laufenden Korrektur des Goldpreises, fiel das Gold in britischen Pfund zum Wochenende auf unter 1.100 Pfund, während es Anfang September noch bei fast 1.300 Pfund gehandelt wurde. Diese Korrektur ist jedoch im Rahmen, denn der vorherige Anstieg des Goldpreises in Pfund betrug 84% seit Ende 2015, weshalb dieser Rücksetzer auch nur eine Korrektur in einem neuen übergeordneten Bullenmarkt darstellt.Auch wenn das Vereinigte Königreich von einem Brexit wirtschaftlich profitieren dürfte, so wird man sich nicht der aufziehenden weltweiten Kredit- und Wirtschaftskrise entziehen können, weshalb die Bank of England (BoE), ebenso wie die Europäische Zentralbank (EZB), in den kommenden Jahren weiter die Geldbasis durch das Drucken von neuem Fiat-Geld ausweiten muss. Die Angeln, Sachsen, Normannen und Kelten sind daher gut beraten, ihr Fiat-Funny-Money Pfund in das echte Pfund Sterlingsilber zu tauschen, um von einem Anstieg des Silberpreises zu profitieren und sich so vor der kommenden Inflationswelle zu schützen.Die von uns erwartete Weihnachtsrallye am Aktienmarkt läuft, nachdem die erste Phase eines Handelsdeals der USA mit China vermeintlich unter Dach und Fach ist. Der S&P 500 konnte auf eine neues Allzeithoch bei 3.184 Punkte ansteigen und auch der Dow Jones erreichte mit 28.287 Punkten ein neues Allzeithoch. Trump will keine neuen Zölle auf chinesische Importe erheben und die im September gestarteten Zölle halbieren, während alle anderen unverändert bleiben sollen und man sofort mit den Verhandlungen zu einer zweiten Phase eines Handelsdeals beginnen wolle. Damit haben Händler weiterhin einen Grund ein Gerücht am Aktienmarkt zu kaufen und die Rallye kann sich fortsetzen.