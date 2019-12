Goldpreis auf dem Pfad nach oben

Die Kosten, eine Unze Gold zu erwerben, wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten um etwa 15% steigen, so meinen Analysten. Der Goldpreis fiel im September von 1.546 Dollar je Unze auf 1.455 Dollar je Unze am 12. November, berichtet Forbes Seitdem hat sich der Preis des gelben Edelmetalls größtenteils seitwärts bewegt, befindet sich nun jedoch wieder auf dem Weg nach oben und sollte über die nächsten paar Woche eine Rally verzeichnen."Gold war Ende August / Anfang September sehr überkauft und seitdem hat es seinen überkauften Status korrigiert," so hieß es in einem kürzlichen Bericht von Wolfe Research von John Roque und seinem Kollegen Rob Ginsburg.Laut Angaben von Forbes solle man eine Goldpreisrally um 14% auf 1.679 Dollar je Unze bis Ende Februar erwarten. Wolfe Research ist der Meinung, dass der Goldpreis letztlich Rekordwerte erreichen wird."Wir nehmen weiterhin an, dass Gold in diesem Zyklus neue Rekordhochs verzeichnen wird", so der Bericht.© Redaktion GoldSeiten.de