Standard Chartered: USA-China-Verhandlungen & Brexit wichtig für Silber

Die größten Treiber für Silber im nächsten Jahr werden die Handelssituation zwischen USA und China sowie Aussichten für das Weltwirtschaftswachstum sein, so erklärte Metallanalysten Suki Copper von Standard Chartered an Kitco News gewandt."Für Silber sind die Handelsverhandlungen eines der Schlüsselrisiken. Angesichts der Auswirkungen auf das Wachstum der industriellen Nachfrage, das Wirtschaftswachstum und die Prognose für den Technologiesektor", so Cooper."Wir erwarten, dass die Federal Reserve die Zinsen 2020 beim aktuellen Wert belassen wird, doch es wird wahrscheinlich weiterhin Sorgen um die Handelsverhandlungen zwischen USA und China geben. Wenn man bedenkt, dass es noch immer auf weltweiter Basis Schulden mit negativer Rendite gibt, so schafft dies wahrscheinlich einen positiven Hintergrund für sichere Häfen."Der Ausgang des Brexits wird ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, vor allem aus Sicht auf dessen Auswirkungen auf das europäische Wirtschaftswachstum. "Für Gold und Silber wird es ein makroökonomisches Umfeld sein, das als ein Schlüsseltreiber fungiert," so meinte sie.© Redaktion GoldSeiten.de