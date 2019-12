US-Staatsanleihebestände im Okt. 2019

Vor kurzem gab das US-Finanzministerium die offiziellen Angaben zu den Beständen der US-amerikanischen Staatsanleihen im Besitz ausländischer Gläubiger per Ende Oktober 2019 bekannt. Diesen Angaben zufolge erhöhte der größte Auslandsgläubiger der USA seine Anleihebestände wieder.Ende Oktober 2019 befand sich den Daten nach der größte Auslandsgläubiger der USA, Japan, im Besitz von US-Staatsanleihen im Wert von 1.168 Milliarden US-Dollar. Demnach stiegen seine Bestände im Vergleich zu 1.145,8 Milliarden US-Dollar per Ende September 2019 um 22,2 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, als es Bestände im Wert von 1.018,5 Milliarden US-Dollar verzeichnete, besitzt Japan nun US-Staatsanleihen im Wert von 149,5 Milliarden US-Dollar mehr.Der zweitgrößte Auslandsgläubiger der USA, China, verringerte laut US-Finanzministerium seine Anleihebestände zum vierten Mal in Folge. Demnach besitzt China im Oktober 2019 US-Staatsanleihen im Wert von 1.101,6 Milliarden US-Dollar, 0,8 Milliarden US-Dollar weniger als 1.102,4 Milliarden US-Dollar Ende September 2019 und ein Minus von 37,3 Milliarden US-Dollar gegenüber 1.138,9 Milliarden US-Dollar Ende Oktober 2018.An dritter Stelle steht per Ende Oktober 2019 das Vereinigte Königreich mit US-Staatsanleihen im Wert von 334,1 Milliarden US-Dollar. Dies stellt einen Rückgang der US-Staatsanleihebestände um 12,1 Milliarden US-Dollar gegenüber 346,2 Milliarden US-Dollar per Ende September 2019 und eine Zunahme um 70,2 Milliarden US-Dollar gegenüber 263,9 Milliarden US-Dollar per Ende Oktober 2018 dar.© Redaktion GoldSeiten.de