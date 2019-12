AngloGold konsolidiert die Performance

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das südafrikanische Minenunternehmen AngloGold Ashanti Ltd. zeigt sich gerade mit Blick auf den direkt folgenden Big Picture Langfristchart in einer anhaltenden Konsolidierung. Hierbei waren die Vormonatshochs stets tiefer und auch das tiefere Hoch vom aktuellen Handelsmonat rückte bereits wieder in die Ferne. Die seit dem beeindruckenden Augustverlauf gestartete Konsolidierung hält dementsprechend noch immer an. Mehr dazu im Fazit.Die bereits seit Monaten im Tageschart ersichtliche Unterstützungszone von 18,50 bis 19,40 USD erscheint tragbar und sollte zwingend verteidigt werden. Gelingt dies, besteht unverändert eine gesunde Basis anschließender Performance. Oberhalb des letzten Reaktionshochs vom 12. Dezember bei 21,12 USD bestünde dabei direktes Potenzial bis 21,50 USD und dem folgend bis 22,45 USD.Oberhalb dieser Hausnummer locken dann die Niveaus bis 23,85 USD bzw. 25,10 USD, bevor sich mittelfristige Chancen auf der Oberseite in Richtung von 30,00 USD je Anteilsschein eröffnen würden. Bei einem neuerlichen Abtauchen unter 19,00 USD sollte man auf das nächst tiefer liegende Level von 18,50 USD achten. Rauschen die Notierungen darunter, wäre ein Test der Aufwärtstrendlinie seit 2018 rund um 17,25 USD zu erwarten.Sollte diese, insbesondere mitsamt dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (SMA - aktuell bei 17,24 USD), unterschritten bzw. durchbrochen werden, müsste man unmittelbare Anschlussverluste bis mindestens 16,00 USD einkalkulieren. Noch tiefere Niveaus erscheinen gegenwärtig nicht erreichbar, allerdings man bekanntlich niemals nie behaupten sollte.Die etablierte Unterstützungszone von 18,50 bis 19,40 USD sollte weiterhin verteidigt werden können. Dementsprechend wäre bei einem Anstieg über 21,12 USD mit einer Anschlussbewegung bis 21,50 USD bzw. darüber bis 22,45 USD zu rechnen. Im weiteren Verlauf würden Kurse von 23,85 USD und 25,10 USD interessant werden.Sollten sich die Kurse wieder stärker gen Süden orientieren. Wäre bei einem Rückgang unter 19,00 USD bereits Vorsicht geboten. Insbesondere unterhalb von 18,50 USD müsste man dabei mit Verlusten bis 17,25 USD rechnen, bevor darunter schließlich das runde Niveau von 16,00 USD auf die Agenda rücken dürfte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.