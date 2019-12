Aberdeen Standard Investments - Gold 2020 zwischen 1.600 $ und 1.700 $

Obwohl der Optimismus der Investoren in den letzten Monaten des Jahres bei nachlassenden Rezessionsängsten stieg, gibt es laut Steve Dunn von Aberdeen Standard Investments immer noch starke fundamentale Unterstützung, um den Goldpreis 2020 höher zu treiben, berichtet Kitco News In einem Interview mit Kitco News sagte Dunn, dass der Goldpreis auf bis zu 1.700 Dollar je Unze bis zum Ende des nächsten Jahres steigen könne, da es immer noch genug geopolitische Unsicherheiten gibt, sodass Gold weiterhin eine Nachfrage nach sicheren Häfen auf sich lenkt. "Mit Aktien auf Rekordhochs fragen sich viele Investoren, wie lange diese Hausse noch andauern wird", so Dunn. "Wir sehen definitiv mehr Appetit für Gold als Versicherung."Investoren sind mit Unsicherheiten im Finanzmarkt konfrontiert, die laut Dunn aufgrund der niedrigen Zinssätze nicht mehr die Sicherheit bieten, wie noch vor einigen Jahren. "Die Fundamentaldaten für höhere Goldpreise im Jahr 2020 bestehen. Es fehlt nur noch ein Funke, um die neue Rally zu entfachen", sagte er.Obwohl sich die Handelsspannungen zwischen den USA und China entspannt haben, bleibt das Thema laut Dunn im nächsten Jahr bestehen. Ein potenzieller Gegenwind für Gold könnte laut Dunn die fehlende Inflation sein. Es gäbe zwar vereinzelt "Inflationsschübe", doch damit der Goldpreis bei 1.700 Dollar oder 1.800 Dollar dauerhaft ist, müsse eine anhaltende Inflation herrschen.Neben Gold behält Dunn 2020 auch Silber im Auge. Sollte es 2020 keine Rezession geben, könnte der Silberpreis aufgrund von erneuter Industrienachfrage höher steigen. Laut Dunn könnte der Silberpreis bis Ende 2020 auf 18 Dollar bis 18,50 Dollar je Unze steigen.© Redaktion GoldSeiten.de