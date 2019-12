Sudans Zentralbank will aus Goldhandel aussteigen

Die Zentralbank von Sudan plant aus dem Goldhandel auszusteigen, so ein Bericht von Scrap Monster . Demnach wurde dies letzte Woche vom sudanesischen Finanzminister verkündet. Das Ministerium erhält scharfe Kritik dafür, dass es Bargeld im Austausch für Goldkäufe der Bank vom Kleinbergbau drucken ließ.Diese Praxis soll zum starken Anstieg der Inflationsrate im Land geführt haben, so Scrap Monster weiter. Im November 2019 ist die Inflationsrate im Sudan auf 60,67% gestiegen.Dem Finanzminister zufolge würde ein Ende der Goldkäufe durch die Bank den Wechselkurs des sudanesischen Pfunds gegenüber dem US-Dollar herabsetzen. Außerdem könne es zusammen mit der vorgeschlagenen Einführung einer Goldbörse in Khartum den Goldschmuggel im Land reduzieren.Allerdings wollen Wirtschaftswissenschaftler Scrap Monster zufolge mehr Klarheit zum Ausstiegsplan der Zentralbank. Zudem hielten sie das Ministerium an, deutlich zu machen, ob Geschäftsbanken im Sudan Goldkäufe werden durchführen dürfen.Laut Schätzungen der sudanesischen Regierung produziert das Land jährlich 120 bis 200 Tonnen Gold. Der jährliche Gesamtumsatz mit Gold wird auf ca. 5 Millionen Dollar geschätzt. Die Goldbergbaubranche beschäftigt 5 Millionen Menschen im Land, so Scap Monster. Fast 85% des produzierten Goldes im Sudan stammt von informellen Goldschürfern. Und die Goldexporte machen fast 37% der gesamten Exporte des Landes aus.© Redaktion GoldSeiten.de