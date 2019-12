Metals Focus - Goldpreisprognose für die nächsten 5 Jahre

In der letzten Ausgabe des Jahres des "Precious Metals Weekly", das vom Beratungsunternehmen Metals Focus herausgegeben wird, wird Prognose für den Goldpreis bis 2024 gegeben. Demnach werde sich der Goldpreis in den nächsten Monaten in einem Seitwärtsmarkt befinden und zeitweise auch Liquidationen einbüßen müssen.Kurzzeitige Gegenwinde könnten auftauchen. Dabei sticht laut Metals Focus ein mögliches Handelsabkommen zwischen China und den USA und der positive Einfluss, den dieses auf die Aktienmärkte hätte, heraus.Mittelfristig gibt es einige Treiber, die laut Prognose eine höhere Investmentallokation in Gold unterstützen sollten. Darunter fallen ein sich verschlechterndes makroökonomisches Umfeld, das sich negativ auf Aktienmärkte auswirken dürfte, sowie die andauernde lockere Geldpolitik, wobei weitere Lockerungen möglich seien.Eine Ausbreitung der negativen Rendite könnte sich ebenfalls positiv auf den Goldpreis auswirken. Laut Metals Focus ist es wahrscheinlich, dass die jüngste Stärke des US-Dollars nachlassen werde. Dies alles sollte auf eine Verstärkung der Goldrally ab der zweiten Jahreshälfte 2020 und durch das Jahr 2021 hindurch führen.Lesen Sie auch die 5-Jahresprognosen für den Silberpreis sowie den Platin- und Palladiumpreis von Metals Focus.© Redaktion GoldSeiten.de