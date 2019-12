Metals Focus - Prognose der Preise von Platin und Palladium bis 2024

In der letzten "Precious Metals Weekly"-Ausgabe des Jahres von Metals Focus gibt das Beratungsunternehmen eine Prognose für den Preis von Platin und Palladium bis zum Jahr 2024. Der Platinpreis hat sich 2019 größtenteils aufgrund der Trendwende auf dem Goldmarkt sowie der jüngsten Versorgungsprobleme in Südafrika erholt.Auch in Zukunft bleibt der Haupttreiber für eine weitere Verbesserung des Platinpreises die von Metals Focus prognostizierte Goldrally. Eine weitere Unterstützung erhält der Platinpreis durch die Tatsache, dass einige Fonds Platin als unterbewertet ansehen.Die Argumente für eine Ersetzung von Palladium durch Platin für Katalysatoren in Benzinmotoren haben laut Metals Focus zwar nachgelassen, doch viele sehen diesbezüglich noch Potenzial und suchen nach anderen positiven Entwicklungen, wie z. B. bei dieselbetriebenen Nutzfahrzeugen in China.Laut Metals Focus spiegelt die Palladiumrally in diesem Jahr die starke Nachfrage sowie Sorgen bezüglich des Angebots wider. Demgegenüber blieb die weltweite Investmentnachfrage, sowohl was börsengehandelte Produkte als auch Futures angeht, schwach.In Zukunft erwartet das Beratungsunternehmen, dass die positiven Fundamentaldaten zu Angebot und Nachfrage fortbestehen werden, was zu einem anhaltenden physischen Defizit führt und daher einer Erschöpfung der oberirdischen Palladiumbestände.Metals Focus zufolge würde dies einen weiteren Anstieg des Palladiumpreises begründen, der in den nächsten Jahren neue Hochs verzeichnen werde.Lesen Sie auch die Prognosen für den Gold - und Silberpreis von Metals Focus bis 2024.© Redaktion GoldSeiten.de