USGS: US-Silberausstoß im September 2019

Das US-amerikanische geologische Institut US Geological Survey ( USGS ) meldete vor kurzem die aktuellen Daten zur Silberproduktion im US-amerikanischen Bergbau per Ende September 2019. Diesen Angaben zufolge stieg das gesamte Silberproduktionsvolumen verglichen mit August an.Im aktuellen Berichtzeitraum wurden alle bisherigen Angaben nach unten revidiert. So verzeichneten die US-Silberminen im September 2019 ein Produktionsvolumen in Höhe von 85.200 kg Silber. Im Vergleich zu 82.800 kg Silber im August 2019 ergibt sich ein Produktionsrückgang um 2,9%. Gegenüber dem Produktionsvolumen im September 2018 in Höhe von 78.700 kg Silber wurde der Silberausstoß im September 2019 um 8,26% gesteigert.Auf Grundlage ungerundeter Zahlen belief sich die durchschnittliche Silberproduktion im September 2019 auf 2.840 kg am Tag, 6% mehr als die durchschnittliche tägliche Silberproduktion im August in Höhe von 2.670 kg und ein Plus von 8% gegenüber 2.620 kg Silber, die im September 2018 durchschnittlich am Tag produziert wurden.Der von Engelhard Industries berechnete durchschnittliche Silberpreis betrug im September 2019 18,21 Dollar je Feinunze. Ein Anstieg um 6% gegenüber August.© Redaktion GoldSeiten.de