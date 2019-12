Amtsenthebungsprozess sorgt für Unsicherheit

Der Goldpreis stieg am Donnerstag in Asien leicht, nachdem das US-amerikanische Repräsentantenhaus dafür gestimmt hatte, Präsident Donald Trump des Amtes zu entheben, was politisches Chaos in Washington auslöste, so berichtet Investing.com "Der Amtsenthebungsprozess führt zu einer kleinen Verschärfung der Unsicherheiten und wir werden Gold vor diesem Hintergrund steigen sehen können", so Analyst bei ANZ, Daniel Hynes. "Das kompensiert wiederum Gegenwinde wie starke Aktienmärkte, die Handelsvereinbarung und bessere Wirtschaftsdaten."Im letzten Monat beendete die Federal Reserve zudem den Zinssenkungszyklus und der Fed-Vorsitzende Jerome Powell hat seitdem den Wunsch geäußert, größeres Inflationswachstum verzeichnen zu wollen, um weiterhin eine lockere Geldpolitik verfolgen zu können."Der Fed-Vorsitzende möchte eine "anhaltende und deutliche" Zunahme der Inflation, bevor er Zinserhöhungen auf den Tisch bringt - was letztlich die Realzinsen weiter unterdrücken und einen Rückenwind für Gold 2020 darstellen wird", so auch TD Securities.© Redaktion GoldSeiten.de