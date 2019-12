Indien schränkt Gold- & Silberimporte weiter ein

Die indische Regierung führte Einschränkungen über den Import von Gold ein, so berichtet Scrap Register . Laut einer Mitteilung, die vom Generaldirektor für Auslandshandel ausgegeben wurde, sei der Import von Gold in jeglicher Form von der "freien" Kategorie, in die "eingeschränkte" Kategorie platziert worden."Der Import von Gold in jeglicher Form, ausgenommen monetären Goldes und Silbers in jeglicher Form, wurde von "frei" zu "eingeschränkt" geändert; der Import ist nur durch nominierte Behörden erlaubt, wie durch die RBI (im Falle der Banken) und den Generaldirektor für Auslandshandel (für andere Behörden) bekanntgegeben", so die zuständige Abteilung.Die Einschränkungen wurden vor dem Hintergrund steigender Goldimporte durchgeführt, die um 6,59% von den 2,76 Milliarden US-Dollar im letzten Jahr auf 2,94 Milliarden US-Dollar im November stiegen.© Redaktion GoldSeiten.de