BMO - Goldpreis 2020 durchschnittlich 1.501 Dollar je Unze

Die Investmentbank BMO Capital Markets prognostiziert, dass der Goldpreis im Jahr 2020 von der lockeren Geldpolitik der Zentralbanken profitieren wird und durchschnittlich 1.501 Dollar je Unze verzeichnet, so Kitco News . Bei diesem Preis sollte "die große Mehrheit" der Goldproduzenten laut BMO profitabel sein. Die Analysten erwarten 2020 einen durchschnittlichen Silberpreis von 18,20 Dollar je Unze.Laut BMO sollte die Geldpolitik im Jahr 2020 locker bleiben und eine Tendenz zu weiteren Zinssenkungen besteht, da die Inflationsrate niedrig. Das Jahr 2020 werde eher ein Jahr der Konsolidierung als aggressiven Aufschwung für Gold und Silberpreise, da die Rückenwinde für den Preisanstieg im dritten Quartal 2019 zwar noch bestehen werden, doch nicht stark genug seien, um die Preise wieder anzukurbeln.Zentralbanken werden den Goldpreis nicht nur mit niedrigen und sogar negativen Zinsen unterstützen, sondern auch durch anhaltende Goldkäufe, "um ihre eigenen Bestände zu dedollarisieren", so BMO weiter. Allerdings werden weder die Zuflüsse der Zentralbanken noch der börsennotierten Fonds so aggressiv werden wie 2019."Der längerfristige Ausblick für Gold hängt davon ab, ob die aktuelle Wirtschaftslage (niedrige Rendite und steigende weltweite Kapitalverfügbarkeit) der neue Normalzustand ist", so die Investmentbank.Währenddessen erwarten die BMO-Analysten, dass der Silberpreis von einer Erholung der industriellen Nachfrage in den kommenden Jahren profitieren werde. Besonders der Einsatz von Silber für die elektromagnetische Abschirmung von 5G-Funkmasten, aber auch in der Solarbranche steigern die Nachfrage.© Redaktion GoldSeiten.de