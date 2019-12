USGS - Goldausstoß der US-Minen im Sep. 2019

Das US-amerikanische geologische Institut US Geological Survey ( USGS ) gab vor kurzem die neusten Daten zur Goldproduktion im US-Bergbau per Ende September 2019 heraus. Demnach war die Goldförderung des Landes unverändert.So geht aus den Angaben hervor, dass sich die Goldproduktion in den USA im neunten Monat des Jahres auf 16.400 kg belief und damit gleichbleibend zur revidierten Goldproduktion im August 2019 war. Im Vergleich zur Goldproduktion im September 2018 gab es einen Rückgang um 10%.Basierend auf ungerundeten Zahlen belief sich die tägliche Goldproduktion der US-Minen im September 2019 auf durchschnittlich 545 kg und im August 2019 auf revidierte 530 kg. Im bisherigen Gesamtjahr 2019 wurden durchschnittlich 547 kg Gold am Tag produziert, 10% weniger als die durchschnittliche tägliche Goldproduktion der ersten neun Monate 2018 in Höhe von 605 kg.Der von Engelhard Industries realisierte durchschnittliche Goldpreis im September 2019 belief sich auf 1.511,40 Dollar je Feinunze, eine Zunahme um 9,90 Dollar je Feinunze gegenüber dem Durchschnittspreis im August.© Redaktion GoldSeiten.de