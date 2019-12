Schweiz - Außenhandel mit Edelmetallen im Nov. 2019

Kürzlich veröffentlichte die Eidgenössische Zollverwaltung der Schweiz ( EZV ) die neuesten Daten zum Außenhandel mit Gold, Silber und Münzen per Ende November 2019. Laut Angaben verzeichnete die Schweiz im elften Monat des Jahres ein Nettoimportvolumen von insgesamt ca.227,9 Tonnen im Wert von ca. 4,56 Milliarden Franken. Das Nettoexportvolumen betrug in diesem Zeitraum insgesamt rund 310,06 Tonnen im Wert von rund 3,83 Milliarden Franken.Den Daten der EZV zufolge beliefen sich die Goldeinfuhren der Schweiz auf 157.089 Kilogramm netto im Wert von etwa 4,49 Milliarden Franken. Demgegenüber standen Nettoausfuhren von 79.142 Kilogramm Gold im Wert von ca. 3,68 Milliarden Franken.Das größte Bezugsland der Schweiz war laut EZV im November 2019 wieder Argentinien. Die Schweiz importierte ca. 31,23 Tonnen Gold aus dem südamerikanischen Land. Weitere große Bezugsländer waren das Vereinigte Königreich, aus dem rund 15,07 Tonnen Gold importiert wurden, sowie Chile, das der Schweiz etwa 14,22 Tonnen Gold lieferte.Im elften Monat des Jahres war Indien das größte Abnehmerland der Schweiz. Laut EZV exportierte die Schweiz 20 Tonnen Gold dorthin. Weitere große Abnehmer der Schweiz waren den Angaben zufolge das Vereinigte Königreich mit 11,1 Tonnen Gold und die Türkei mit 11,095 Tonnen Gold.Die Schweiz verzeichnete laut EZV im November 2019 Nettoexporte von Silber in Höhe von 225.834 Kilogramm im Wert von ca. 127,5 Millionen Franken. Die Nettoimporte von Silber in Höhe von 51.423 Kilogramm im Wert von ca. 40,37 Millionen Franken. Erneut war Deutschland das größte Abnehmerland der Schweiz. Die Schweizer Exporte dorthin beliefen sich auf 139.385 Kilogramm, 61,72% des Silberexportvolumens der Schweiz. Größtes Silberbezugsland der Schweiz war mit einem Importvolumen in Höhe von 12.662 Kilogramm Silber, wie bei Gold, Argentinien.© Redaktion GoldSeiten.de