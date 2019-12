Russland - Währungsreserven in 50. KW 2019

Die Zentralbank der russischen Föderation gab gestern die neusten Daten zu den Gold- und Devisenreserven des Landes in US-Dollar und per 13. Dezember 2019 bekannt. Den Daten zufolge wurden die Währungsreserven in der 50. Kalenderwoche erhöht.Die russischen Reserven beliefen sich in der letzten Woche auf 548,7 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 2,1 Milliarden US-Dollar von den 546,6 Milliarden US-Dollar in der 49. Kalenderwoche.Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de