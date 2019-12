Egon von Greyerz Marathon - Hier werden Ihre Fragen beantwortet!

2:00 Wie teilen überzeugte Edelmetallfreunde ihr Kapital auf?

3:30 Es gibt keine wirklichen Alternativen zu Edelmetallen

4:00 Minenaktien können interessant sein, aber Vorsicht!

5:30 Ist überhaupt eine Papierwährung wert, sie zu besitzen?

7:30 Der Dollar könnte bei den Fiat-Währungen am längsten überleben

9:25 Geld in Papierwährungen ist gefährdet

9:45 Werden andere europäische Währungen mit dem Euro fallen?

12:00 Wird die Schweiz den Mindest-Wechselkurs aufgeben?

14:45 Der Schweizer Franken könnte vom Euro-Zusammenbruch profitieren

15:50 Macht es Sinn, in Deutschland Gold im Schließfach zu haben?

17:40 Wie handelt man Gold in Zeiten eines möglichen Goldverbots?

19:50 Gold für 5-6 Jahre halten und dann wieder in Dividendenaktien?

22:10 Andere Investments erst nach Restrukturierung der Banken

23:00 Sind Minenaktien eine Alternative?

24:10 Was kann bei ETF´s schiefgehen?

27:55 Wäre "Fließendes Geld" (Freigeld) eine Alternative?

30:00 Eine gesunde, nicht auf Schulden basierte Wirtschaft, braucht keine Goldwährung

32:30 Nach dem Knall kann es Experimente geben, vielleicht auch Freigeld?

33:30 Was passiert vor dem Crash? Eine finale Aktienhausse?

33:40 Schon heute haben Pensionsfonds Probleme

38:10 Man sollte statt Luxusgütern jetzt lieber Gold kaufen

38:50 Wie hoch ist die wahre Inflation?

40:30 Versteckte Inflation ist tückisch

41:00 Gold und Silber werden die reale Inflation übertreffen

42:10 30% in Edelmetalle, was tut man mit dem "Rest"?

44:40 Auch kleine Summen in Gold können den Unterschied machen

46:00 Das billige Geld endet, die wirklich wichtigen Dinge sind kostenlos

Egon von Greyerz von Matterhorn Asset Management AG beantwortet Fragen unserer Zuschauer und Zuhörer.Wie teilen Edelmetallfreunde ihr Kapital auf? Werden alle Papierwährungen gleichzeitig untergehen? Was passiert, wenn der Mindestwechselkurs beim Franken aufgegeben wird? Sollte man in Deutschland ein Schließfach haben? Wo tausche ich Gold beim Goldverbot? Was tut man, wenn man aus Gold aussteigt? Sind Minenaktien sicher? Wie sieht es mit ETF´s der Zürcher Kantonalbank aus? Könnte Freigeld nach dem Zusammenbruch eine Chance haben? Was passiert mit den Rentenzahlungen im Crash? Wie schützt man sich als junger oder alter Mensch? Wie hoch ist die wahre Inflation und werden Gold und Silber mithalten können usw.?© Jan KneistMetals & Mining Consult Ltd.