Nach 2-Wochenhoch sinkt der Goldpreis wieder

Der Goldpreis sank am Freitag in Asien leicht, nachdem er am Donnerstag ein 2-Wochenhoch erreicht hatte, berichtet Investing.com . Die politischen Unsicherheiten, die die Abstimmung des US-Repräsentantenhauses für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump ausgelöst hat, unterstützten den Goldpreis diese Woche, da Investoren sich für den sicheren Hafen entschieden.Laut Investing.com unter Berufung auf Watch Market, gibt Michael Armbruster von Altavest an, dass "magere Trading-Bedingungen über die Feiertage zu übermäßigen Preisbewegungen innerhalb einer Tages führen können", trotz eines kleinen Wochengewinns am Donnerstag.Fürs Erste "scheinen uns [die Goldcharts] zu vermitteln, dass das gelbe Metall in einer Warteschleife und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der Goldpreis wieder höher steigt", so Armbruster. Dieses Jahr ist der Goldpreis aufgrund des Handelskrieges zwischen USA und China und den Sorgen um seine Auswirkungen auf die Weltwirtschaft um 15% gestiegen.© Redaktion GoldSeiten.de