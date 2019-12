Die nächste Goldpreisbewegung könnte Sie überraschen

Der Goldpreis könnte einen Boden gebildet haben und es sei nur eine Frage der Zeit, bevor es zur nächsten Aufwärtsbewegung des Preises kommt, so meint Gary Wagner, Editor von TheGoldForecast.com an Kitco News gewandt."Das ist ein extrem gutes Jahr für den Goldpreis", erklärte er. "Davon abgesehen, glaube ich aktuell, dass wir eine Basis bei etwa 1.450 Dollar je Unze gebildet haben." Vom aktuellen Niveau aus, so meint er, könnte der Goldpreis weitere 15% nach oben steigen."Ich erwarte 1.650 Dollar bis etwa 1.700 Dollar oder 1.690 Dollar als nächsten Schlusspunkt einer Rally, die in den letzten Wochen begonnen hat", meinte Wagner. Ein interessantes Phänomen, das wir beobachten könnten, sei eine positive Korrelation zwischen dem Goldpreis und den Aktien, sollte die Federal Reserve eine noch taubenhaftere Haltung annehmen."Wenn die Federal Reserve einschreitet und die Zinsen entweder senkt oder eine akkommodierende Geldpolitik verfolgt, werden sowohl Aktien als auch Gold als Antwort darauf ansteigen", äußerte er sich.© Redaktion GoldSeiten.de