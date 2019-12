Stand der russischen Gold- und Devisenreserven im Nov. 2019

Die russische Zentralbank meldete kürzlich die neusten Zahlen um Stand der internationalen Währungsreserven des Landes per November 2019. Diesen Daten ist zu entnehmen, dass die Gold- und Devisenreserven Russlands im elften Monat des Jahres erneut angestiegen sind.So beliefen sich die russischen Goldbestände per 30. November 2019 auf 72,7 Millionen Unzen im Wert von ca. 105,9 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einer Zunahme um 300.000 Unzen (ca 9,33 Tonnen) im Vergleich zu Oktober 2019, als die Goldbestände Russlands 72,4 Millionen Unzen betrugen.Die internationalen Währungsreserven des Landes per 30. November 2019 beliefen sich den Daten zufolge auf 542,03 Milliarden US-Dollar. Im Oktober 2019 betrugen sie noch 540,9 Milliarden US-Dollar. Demnach stiegen die internationale Währungsreserven um 1,13 Milliarden US-Dollar. Im Jahresvergleich verzeichnete Russland eine Zunahme um 79,93 Milliarden US-Dollar; im November 2018 waren es nur 462,1 Milliarden US-Dollar.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de