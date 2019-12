Defla U - Liquiditätsblobs tauchen auf und verschwinden

Die US-Zentralbank mit offiziell unveränderter Offenmarktpolitik dürfte über Kurzfristrepos massive Liquiditätsblobs in den Markt geben, dies aber inkonsistent.Die Liquidität taucht auf und verschwindet dann wieder.Am größten Währungspaar der Welt kann man es in Annäherung erkennen:Beim Zahlungsmittel selbst endete dies dort, wo es anfing, die abgebildete Formation korrigiert den Anstieg um 100%. Bei Aktien endet dies höher als dort, wo es begann, US-Indizes stehen auf All-Time-High Niveau.Die Liquiditätsblobs sind aber dennoch zu sehen.In der Metallwelt reagiert nur ein Metall auf die Blobs so wie Aktien, das ist auch die ganz seltene Gleichlaufsituation dieses Metalls mit Aktien:SilberGold mag Liquiditätsblobs ebenfallsjedoch deutlich abgeschwächter,und Palladiumwird davon eher gestört. Als Mangelrohstoff braucht es die Blobs nicht, reagiert natürlich aufwärts auf diese, abwärts aber ebenfalls und meist stärker. Es bedarf schon der Notenbankpolitik von 2010 mit konstantem QE, damit Silber und Palladium gleich laufen können.Viel mehr gibt es in der abgelaufenen Woche nicht zu behandeln, US-Daten konstant. Wir sind also vollständig in den Händen der Zentralbanken. Wenn die Blobs beendet werden, Hedgeknopf bereithalten!© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.