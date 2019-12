Kitco-Umfrage: Wall Street erwartet höheren Preis; Main Street weiter bullisch

Wie die wöchentliche Umfrage zur Entwicklung des Goldpreises von Kitco News darstellt, erwartet die Wall Street einen Goldpreisanstieg oder einen Seitwärtsmarkt in der normalerweise eher ruhigen Woche um Weihnachten, während die Kleinanleger auch in dieser Woche optimistisch bleiben.An der Umfrage für die Wall Street nahmen 17 Marktexperten teil. Einen höheren Goldpreis in dieser Woche erwarteten neun von ihnen (53%). Weitere sieben Teilnehmer rechneten mit einem Seitwärtsmarkt in dieser Woche. Nur ein Marktexperte (7%) prognostizierte für diese Woche einen Rückgang des Goldpreises.An der Online-Umfrage für die Main Street nahmen insgesamt 677 Kleinanleger teil. Davon rechneten 383 Teilnehmer (57%) mit einem Anstieg des Goldpreises in dieser Woche. Weitere 156 Kleinanleger erwarteten einen niedrigeren Goldpreis, während 138 Teilnehmer (20%) der Umfrage für die Mainstreet einen Seitwärtsmarkt prognostizierten.© Redaktion GoldSeiten.de