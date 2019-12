Goldpreis steigt vor Feiertagen

Am Montagmorgen stieg der Goldpreis in Asien, als sich Investoren vor den Weihnachts- und Neujahrsfeiertagen für den sicheren Vermögenswert entschieden, berichtet das Finanznachrichtenportal Investing.com Am Samstag sagte US-Präsident Trump, dass die USA und China "sehr bald ihr sogenanntes Phase-Eins-Handelsabkommen unterzeichnen" werden. Gemäß des Abkommens würden die USA einige Zölle senken im Austausch für einen großen Anstieg der chinesischen Käufe von US-amerikanischen Agrarprodukten, so Investing.com unter Berufung auf Reuters.Der Markt wartet weitere Entwicklungen ab, die die monatelangen Handelsspannungen zwischen China und den USA abschwächen würden. Doch bis ein Abkommen unterzeichnet ist, bleiben die Unsicherheiten bezüglich einer Handelsvereinbarung bestehen.Weitere Unterstützung für den Goldpreisanstieg um 15% in diesem Jahr bot die Angst einer weltweiten Rezession und die milde Haltung der US-Notenbank. Bei ihrem letzten Treffen am Anfang des Monats beließ die Bank die Zinsen unverändert und signalisierte, dass es 2020 keine baldige Wirtschaftsankurbelung von ihrer Seite geben werde. Es wird erwartet, dass der unsichere Wirtschaftsausblick nächsten Jahr auf dem Goldpreis lasten werde.© Redaktion GoldSeiten.de