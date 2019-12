2019 ist Wendepunkt für erneuerbare Energiequellen auf Minengeländen

In einem kürzlichen Bericht stellte das Beratungsunternehmen THEnergy fest, dass es 2019 einen signifikanten Anstieg der Zahl der Minenunternehmen gab, die sich verpflichteten, Projekte für erneuerbare Energien auf Minengeländen zu entwickeln, berichtet MINING.com "Das Jahr 2019 wurde als Wendepunkt identifiziert. Das wirtschaftliche Argument für den teilweisen Ersatz von teuren Treibstoffen wie Diesel, Schweröl oder Gas durch Solar- und Windenergie ist seit Jahren auf dem Papier positiv. Allerdings entwickelten sich tatsächliche Projekte nur langsam", so der Bericht. "Im Jahr 2019 wurden fast ein Dutzend neue Projekte offiziell angekündigt und gleichzeitig sind viele mehr im Aufbau oder kurz vor der Verkündung."Der Bericht entstand nach der Teilnahme von THEnergy am siebten "Energy and Mines World Congress" diesen Dezember in Toronto, bei dem etwa 100 Minenunternehmen zusammenkamen und sich über Themen, die im Zusammenhang mit nachhaltigen und umweltfreundlichen Lösungen ihres Energiebedarfs stehen.Die meisten Minenunternehmen zeigten Bereitschaft zur Dekarbonisierung und für Initiativen, die über erneuerbare Energien hinausgehen, wie die Elektrifizierung von Bergbaufahrzeugen. Diese Initiativen würden ihren Stromkonsum erhöhen, sodass lokal erzeugte erneuerbare Energiequellen gefunden werden müssten.Die Lösungen, die aktuell gebaut werden, sind ausgeklügelter als zuvor und ermöglichen ein Energiespeichern, was das Vertrauen der Bergbauunternehmen in die gebotenen Möglichkeiten vergrößerte. Im Kongress deutlich, dass die meisten neu angekündigten Projekte verschiedene erneuerbare Energiequellen, wie Sonne und Wind, sowie Energiespeicherlösungen kombinieren.© Redaktion GoldSeiten.de