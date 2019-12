Gold: Ausbruchsversuch startet

Der Goldpreis stabilisierte sich in den Vorwochen. Dabei schob sich der Wert innerhalb eines engen Trendkanals leicht aufwärts. Dieser könnte sich als bärische Flagge darstellen, was noch abzuwarten bleibt. Aktuell läuft darin ein Ausbuchsversuch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend an.Der Kursverlauf besitzt mit dem Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend die Chance, die Rally wieder aufzunehmen. Können sich die Notierungen auch aus der kleinen bärischen Flagge der Vorwochen über 1.490 USD lösen, wären Kursgewinne in Richtung 1.517 USD möglich. Neue Verkaufssignale drohen, sollte Gold unter die 1.459 USD rutschen.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG