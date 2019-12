Gold und Silber - "Ich liebe es wenn ein Plan funktioniert!"

Wer kennt ihn nicht, den oft zitierten Spruch von John 'Hannibal' Smith, dem Anführer und Mastermind des A-TEAM’s, einer der erfolgreichsten Action Serien der neunziger mit denen ich aufgewachsen bin. Das A-Team musste sich oft aus verzwickten Situationen durch Mut und Ideenreichtum befreien.Auch ich fühle mich am heutigen Tag recht beschwingt, dass es ein weiteres geklappt hat. Jetzt nach den Weihnachtsfeiertagen tut es gut gleich positiv zu starten aber auch noch mit einem sicheren Gewinn in der Tasche aus dem Jahr zu gehen ist erleichternd.Ich mache grundsätzlich keinen Hehl daraus, es ist immer mit eigenem und vor allem externen Erwartungsdruck verbunden wenn wir uns festlegen und mit Einstiegen im Markt platzieren.Bei dem was wir machen; das gesamte Positionsmanagement offenlegen und den Trade bis zum Ende begleiten, gibt es nur schwarz und weiß. Jeder Einstieg ist immer auch ein Wagnis und eine Verantwortung vielen Menschen gegenüber. Wenn es funktioniert dann haben aktuell knapp 2 tausend Anleger wenn Sie es mitgegangen sind gutes Geld verdient und sind eine Zeit zufrieden. Dann ist die Stimmung heiter und wir machen einen guten Job.Wenn unsere Entscheidung zum Einstieg jedoch in einem Verlust resultiert, dann haben viele Leute Geld verloren und daran an diesem singulären Ereignis werden Sie dann bemessen.Unsere Analysearbeit ist ein Balanceakt zwischen Held und Arschloch, sage ich öfters zu meinen Kollegen in der Firma. Es gibt nur Geld verdienen oder verlieren zwischen drin ist luftleerer Raum.Das schafft Druck stets leisten zu müssen. Umso dankbarer bin ich für 2019 indem wir in Gold und Silber teils fantastische Ergebnisse erzielt haben. Das geht nur mit einem guten Team, Gesundheit und einer Einstellung mit Verantwortung und Druck offensiv und mutig umzugehen.Wie die letzten Wochen geschrieben sind wir Long in Gold, GLD und seit letzter Woche 20.12.19 auch in Silber. Alle drei Einstiege haben funktioniert und wir konnten am 24.12.19 pünktlich zu Weihnachten den Stopp auf den Einstieg ziehen um das Risiko aus allen drei Positionen zu nehmen.Heute morgen wurden nun mit einer Kurznachricht per Mail die ersten Gewinne gesichert.Es bahnt sich eine Gegenbewegung an bei Gold und dem GLD. Dies konnte bereits der zuvor versendeten Kurznachricht entnommen werden. Wir haben daher den Schritt einer Gewinnsicherung vorgezogen und schon mal 25% beim Gold und Silber mitgenommen. Für den GLD werden wir diesen Schritt sehr wahrscheinlich heute Nachmittag ebenfalls gehen.Nur hat dieser im Moment, leider noch nicht geöffnet. Hier erneut der Hinweis, ja wir handeln beide Märkte. In beiden Märkten muss imminent mit einer Gegenbewegung gerechnet werden. Die sich aber im Rahmen der weiteren Aufwärtsbewegung halten sollte. Wir wollen den Goldpreis jetzt nicht mehr unter 1491 $ sehen. Damit an einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung festgehalten werden kann.Silber hat einen guten Weg zurückgelegt, steckt aber dennoch noch am Anfang dieser Aufwärtsbewegung. Wir rechnen imminent mit einer Gegenbewegung des Marktes, welche sich über 17.25 $ halten sollte, damit im Anschluss die Bewegung weiter in Richtung 18.57 $ bis 18.67 $ fortgesetzt werden kann. Wie bereits der Kurznachricht zu entnehmen war, haben wir heute in Erwartung einer Gegenbewegung, bereits 25% der Gewinne realisiert und warten nun ab, wie sich die Gegenbewegung gestaltet. Darin sehen wir auch die Chance, die Positionen wieder aufzustocken und auszubauen.Zusammenfassend kann gesagt werden, wir haben das Risiko aus allen Positionen durch das nachziehen des Stopps am 24.12.19 rausgenommen für Gold, Silber und GLD. Wir realisieren Gewinne für 25% der Position. Wie auch immer es ausgeht, jeder der Kurznachrichten von uns erhält sollte aus diesem Trade mit Gewinn rauslaufen. Nach einer nun zu erwartenden Gegenbewegung werden wir Positionen weiter aufstocken!Wenn Sie noch nicht dabei sind, können Sie den nächsten Nachkauf/Einstieg als Initialposition nutzen.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen und wöchentlichen Analysen zu unseren Aktienpaketen im Bereich Rüstung, Cannabis, und Dow Jones 30 sowie Bitcoin, WTI, S&P 500, EUR/USD, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de