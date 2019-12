Der Outperformer

Manchmal findet die "Outperformance" in Marktsegmenten statt, die nicht im Zentrum des Investoreninteresses stehen. Ein Beispiel ist der Markt für Silber-Simpsons-Münzen.Wer kennt sie nicht? Die Simpsons. Eine US-amerikanische Zeichentrickserie, die seit 1989 produziert wird, und die sich weltweit noch immer großer Beliebtheit erfreut. Anfang 2019 hat die Münze in Australien ("Perth Mint") limitierte, mit Simpsons-Motiven versehene Silbermünzen herausgegeben. Beispielsweise die zwei Feinunzen Silbermünze "The Simpsons Family", begrenzt auf 2.000 Stück. (Nachstehend ist sie abgebildet. Darauf zu sehen sind Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie und Hund Knecht Ruprecht.)Offiziell ist die Simpsons-Münze bereits vergriffen. Auf ebay wird sie allerdings gehandelt - derzeit zu einem Preis von etwa 595 Euro. Mitte Februar 2019 konnte man die Simspons-Münze noch für 139 Euro pro Stück kaufen. Der absolute Wertzuwachs betrug seither folglich 328 Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet entspricht das einer Rendite von 389 Prozent. Das kann sich sehen lassen, oder?P.S.: Wie man hört, wird die Perth Mint im Jahr 2020 limitierte Silbermünzen herausgeben, die Charaktere aus der Geschichte "Harry Potter" tragen. Das soll-te man vermutlich im Auge behalten … .© Prof. Dr. Thorsten PolleitQuelle: Auszug aus dem Marktreport der Degussa Goldhandel GmbH